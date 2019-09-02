寶島娘子軍 美網單日3勝

謝淑薇女雙挺進16強，連續第3年在美網晉級第3輪。（美聯社檔案照）

次盤後來居上 淑薇女雙晉16強

詹家姊妹組合相隔4年，再度於美網贏球。（取自詹皓晴臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣女將昨於美國網球公開賽連奪3勝！謝淑薇女雙挺進16強；詹家姊妹女雙開胡、小詹混雙也安抵8強，第2週賽事還將持續各自爭取佳績。

謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃延續7月溫布頓草地大滿貫封后銳氣，轉戰美網硬地經驗與默契依舊，女雙第2輪面對來勢洶洶的波蘭人馬蕾妮特／史威雅蒂，第2種子「台捷聯軍」穩健掌控節奏，開賽突破壓制先馳得盤；次盤歷經互破拉鋸進入搶7，謝／史又從1：3後來居上，最終6：4、7：6（7：4）鎖定第2勝，小薇也連續第3年挺進第3輪。

雙詹女雙開胡 小詹混雙抵8強

詹詠然和詹皓晴相隔4年，再度紐約法拉盛公園合拍奏捷。女雙第7種子台將初登場速戰速決，54分鐘內5度破發、6：0、6：2強壓凱寧（美國）／瑪莉亞（德國），次輪大小詹遭遇去年美網8強的帕芙柳琴可娃（ 俄國 ）、塞娃絲托娃（拉脫維亞），爭奪16強門票。

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詹皓晴女雙贏球後稍事休息，再與紐西蘭戰友維納斯出擊，混雙頭號種子「台紐聯軍」火力全開，6：4、6：3擊垮卡胡琪（美國）／索茲柏瑞（英國），2連勝躋身8強，笑納單日第2勝的小詹說：「雙喜臨門，很開心，希望調整身心狀態，繼續加油！」下組對手則為先前溫網4強的第8種子佩謝克（捷克）／庫爾霍夫（荷蘭）。

至於謝淑薇的弟弟謝政鵬首度美網參戰，繼混雙首輪止步之後，男雙也和朗卡特（印尼）陷入苦戰，2：6、6：7（2：7）不敵西班牙組合巴斯塔／羅培茲，「A鵬」已提前結束紐約行。

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