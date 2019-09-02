美網》15歲小將輸球爆哭 大坂暖抱安慰

大坂直美（右）安慰泣不成聲的高芙。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕大坂直美昨於美網展現球后風範，6：3、6：0痛宰15歲地主新星高芙之餘，「日本小威」不忘拉著泣不成聲菜鳥共同受訪，暖心舉動贏得各界盛讚，這位躋身女單16強的衛冕者說：「我是過來人，希望她能昂首離開球場。」

納達爾以直落三擊退鄭泫。（法新社）

芳齡21的大坂完成「震撼教育」，並未囂張慶功，反而走向高芙，安慰邀她參與應由贏家獨享的現場訪問，持外卡出賽的輸家搖頭，不想在中央球場逾萬觀眾面前丟臉，但大坂堅持：「不，妳很棒，站到這裡比躲到暗處偷哭好多了。」還向高芙教練團致意，「你們培養出很棒的選手，很抱歉我出手這麼重。」

去年大坂爆冷首度奪冠，但小威廉絲不滿判決發飆鬧場，害她領獎時尷尬落淚，如今這番「經驗談」打動高芙，破涕為笑接受歡呼，「她對我如此貼心，很感謝她這麼做。」高芙溫網殺入16強，美網又連闖兩關，儘管慘敗仍體驗凌駕勝負的運動家精神，「大坂在場內是強敵，場外當我是朋友，值得好好學習。」

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超齡成熟的大坂透露，輸球時常在更衣室哭，擦乾眼淚再出來受訪，「那種感覺不好受。」接下來面對瑞士悍將班西琪強力挑戰，本季交手兩回都敗的頭號種子說：「我不想再哭了，也做好打硬仗的準備。」

蠻牛輕取鄭泫晉16強

男單方面，「蠻牛」納達爾持盈保泰，6：3、6：4、6：2輕取南韓鄭泫，先前次輪對手傷退不戰而勝的西班牙第2種子，有信心延續絕佳狀態，16強對決2014年美網封王的克羅埃西亞重砲西利奇。

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