海盜「王」 重返偉「大」航道

王維中於IG動態貼上自己打扮成航海王魯夫的圖片。（取自IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「好久沒回到船上了！出發新世界吧！」台灣左投王維中昨確定重返老東家海盜的懷抱，且已被放入40人名單，後天就有機會再度「航向」大聯盟；巧合的是，海盜後天起和馬林魚3連戰，王維中有望和昨繳出好投的陳偉殷同場較勁。

陳偉殷昨後援四局未失分。（美聯社）

王維中回老東家 放入40人名單

王維中事隔多年，再度穿上老東家海盜球衣。（資料照）

27歲的王維中上週四遭到運動家指定轉讓（DFA）後，昨傳出好消息，他獲得海盜的青睞，確定重返自己8年前旅美的起點。王維中對於重返海盜非常開心，並於IG動態貼上最愛的動漫「航海王」圖片，還發布意味深長的一段話，表示將重回船上、航向新世界。

殷仔4局無失分 有望同場較勁

為了空出40人名單空間，海盜將外野手波蘭柯從10天傷兵名單移至60天傷兵。由於已進入9月擴編階段，王維中向海盜報到後，也可望在牛棚待命，更有機會後天就登板，他本季在大聯盟已後援出賽20場1勝0敗、防禦率3.33。

王維中和海盜再度結緣，且他加入球隊後面對的第1個對手，就是好友陳偉殷的馬林魚，更是另一種緣份。陳偉殷昨對國民後援4局無失分，不但繳出本季最長局數，且在讓首名打者敲出二壘安打後迅速回穩，繳出12上12下的絕佳內容。

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張育成敲安 林多開砲送回本壘

「這才是我吧！」是殷仔賽後對於自己表現的評價，也可嗅出他對之前起伏表現的不滿意，因為那並非「殷仔本色」。官方臉書也分享，殷仔賽前提早到球場，還為1位身穿他在金鶯16號時期T恤的小球迷簽名。

印地安人張育成對光芒隊，先發守三壘，全場4打數1安打，8局上安打後，林多2分砲將他送回本壘，不過印地安人最後仍以6：9落敗。

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