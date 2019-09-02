8月惡夢還沒完 火腿9月繼續輸

王柏融重返先發打序沒安打。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經歷惡夢般的8月20敗，火腿在9月第一天仍輸球，王柏融雖重返先發打序也沒安打，不管團隊或個人都持續低迷。

前天以0：1輸球後，火腿監督栗山英樹只花了3秒受訪表示：「明天就是9月了，加油吧！」但進入9月後，火腿依舊不振，全場只敲出4支安打得1分，以1：2不敵樂天，不但遭到橫掃，更吞下6連敗。

大王先發沒安打 盼「生日月」手感回溫

王柏融擔任先發7棒右外野手，但3打數吞蛋，在上週三才結束連14打數無安打低潮，如今又陷入一波連8打數無安打，等於最近23打數才敲一安。王柏融在上月10日重返一軍後，至昨天43打數僅敲出6支安打，「復歸」之後打擊率僅1成40，目前累計打擊率則為2成60。

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原本7月結束時，火腿只落後洋聯龍頭軟銀0.5場勝差，但在8月歷經5勝20敗1和的成績後，如今已在洋聯墊底。

除了火腿在8月落入追平隊史單月最多敗的低谷，王柏融也在8月陷入旅日最大低潮，單月打擊率僅1成50。王柏融將在9日度過26歲生日，過去在中職的9月都有不錯打擊表現，他當然期待能在「生日月」手感回溫。

央聯方面，陽岱鋼在對阪神7上代打獲保送，但9上兩出局時再上場則吞三振，也是全場最後出局數，巨人以0：2輸球、吞下2連敗。

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