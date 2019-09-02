選手集體陳情 跆協風波未止息

跆拳道選手昨集體前往體育署陳情。（記者簡榮豐攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會昨召開第12屆臨時理事會，但在會議前半小時，爆發集體陳情事件。理事長吳兩平仍未出席會議，由副理事長張火爐擔任代理主席，針對罷免案、選務委員會和遞補理事等議題討論和決議。

臨時理事會 昨移師體署舉行

所有33名理事，共25人出席，前一次臨時理事會因跆拳道協會門上鎖而未開成，昨則改到體育署進行。張火爐透露，會議過程平和，林昭楠和應曉薇遞補成為理事；至於罷免案的文件也已補交，並成立選務委員，為改選理事長案作準備。

8月的無錫品勢世界盃，台灣隊成績優異，總共斬獲11金，且拿下團隊總冠軍，進帳1萬2500美元（約40萬台幣）的獎金。但部分選手和教練昨透過現任世界跆拳道聯盟執委許安進向體育署陳情，認為比賽期間協會完全沒有給予任何協助，希望體育署能代為分配獎金。另外，也憂心獎盃再度被協會丟棄，盼能代為保管。

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無錫賽獎金 選手盼由體署分配

對此，跆協回應，「無錫品勢世界盃是今年4月才臨時舉辦的賽事，並未放在年度計畫之中，因此協會只能協助報名，讓選手自費參賽。」體育署競技組組長洪志昌則表示，獎金分配的公平性必須謹慎討論，體育署願居中協調。

7月22日所舉辦的約旦亞少、亞青跆拳道錦標賽，台灣在亞青拿下暌違5年的團隊第1，亞少則拿下團體第3，但教練和家長指控，當時協會態度消極，遲遲不願意辦理選拔，受到輿論壓力才在6月中舉辦，導致集訓時間僅1週，且國家隊服裝直到2天前才拿到，許多選手因尺寸不合，又來不及修改，最後只能自備道服參賽。

洪志昌回應，「亞少、亞青錦標賽，跆協有辦報名和選拔，並讓選手如期舉辦；處理速度是否太慢，導致集訓時間過短和服裝問題，會再調查，若有疏失會懲處檢討。」

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