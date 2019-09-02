U18》「龍捲風」狂襲西班牙 台灣奪第2勝

台灣隊昨背水一戰，以1分險勝西班牙。 （特派記者羅志朋攝）

林昱珉6.2局 僅失1分

林昱珉先發6.2局只失1分，助台灣擊敗西班牙。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽台灣隊昨面對背水一戰，「龍捲風」左投林昱珉不負使命，先發6.2局只失1分，再靠打線火力掩護，最終台灣隊就以5：4險勝本屆「大黑馬」西班牙隊，預賽台灣隊戰績2勝1負，晉級6強複賽機會濃厚。

余謙連飆4K，為台灣守下驚險第2勝。（特派記者羅志朋攝）

昨役林昱珉投得威風八面，共投104球，狂飆8K、另有3保送，僅被敲出1支安打失1分拿下勝投，台灣隊教頭周宗志給子弟兵打90分，周總解釋，大會規定投手單場投105球就要休息4天，決定在104球時就先行換投，有利往後投手調度。

比賽中突遇大雨，林昱珉頻用滑石粉止滑。（特派記者羅志朋攝）

驚險奪勝 晉級機會大

林昱珉則給自己表現打80分，他表示，前3局壞球走在前面，變化球有落差，好在第4局以後用球數減少，有拉長局數，原本希望可以投到第8局，只是用球數到了。

林昱珉透露，比賽前一晚特地看西班牙對巴拿馬之戰影片，並討論2小時，發現巴拿馬投手若搶到好球數，對方打者就不好攻擊，變化球多半打成滾地球，他對西班牙投球策略是搶好球數，並將球路壓低，製造滾地球抓出局數。

余謙連飆4K 順利關門

事實上，台灣隊算贏得有驚無險，8局上西班牙隊連趕3分，雙方僅剩1分差，還好最後一任投手余謙連飆4K順利守成。

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台灣隊全場擊出8支安打，力壓西班牙隊的3安，加上對方投手群奉送5次四壞球保送和4次觸身球，其中3次還是頭部觸身球，全場攻勢不斷，但總是差臨門一腳。周宗志說：「這場我們3次滿壘都沒能得分，很可惜，如果滿壘後段棒次能擊出安打，比分早就拉開了。」

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