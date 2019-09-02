U18》王彥程今「抗日」 腎上腺素飆

奧川恭伸享「日本高校四大天王」美譽。 （特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕眾所矚目的U18世界盃棒球賽台日大戰，今天下午5點開打（緯來體育台直播），台灣隊推出「抗日英雄」王彥程先發，台灣隊教頭周宗志推測，「他們（日本隊）應該會派奧川恭伸先發」。

今天台日大戰將由王彥程先發。 （特派記者羅志朋攝）

近10年台日青棒國際賽對戰成績

可能對決奧川 「壓力很重」

近10年台日青棒國際賽7度交手，日本隊取得6勝1負優勢，且這7戰台灣隊平均每場只得1分，唯一一勝就是去年亞青賽王彥程完投9局失1分，領軍以3：1擊敗日本隊，也終止對戰6連敗。

日狂敲12安 大勝美國

日本隊昨以16：7大勝美國隊，終止美國隊在U18世界盃跨屆18連勝，日本隊展現強大攻擊火力，全場擊出12支安打，其中橫山陽樹轟全壘打，先發9人幾乎棒棒開花，今天將考驗台灣隊投手群壓制力。

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昨晚台灣隊擊敗西班牙隊後，周宗志立即告知王彥程今將抗日；集訓期間王彥程狀況一直沒調整到位，預賽對美國中繼掉2分，1個人次都沒解決，投球內容不理想，周宗志希望王彥程今對日本隊先發能重拾信心。

「緊張，壓力很重。」王彥程說，可能是教練希望他能延續去年對日本隊的好手感，感覺去年日本比較多好手，今年他只認識佐佐木朗希和奧川恭伸，希望這次先發能表現更好。

去年亞青賽王彥程對日好投，開啟旅日之路，剛與日職樂天簽下育成選手合約。

奧川恭伸享「日本高校4大天王」美譽，最快球速158公里。周宗志說，看過奧川恭伸投球影片，評估實力比佐佐木朗希更好，屆時台灣隊打線會很辛苦，希望能找到突破口；佐佐木朗希昨賽前僅簡單傳接球，因右手中指瘀血起水泡，預賽可能都不會登板投球。

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