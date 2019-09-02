1局「紐」轉兄弟 王正棠致勝英雄

悍將王正棠昨第8局打出超前比數的2分打點安打。（記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將第8局連得5分，由王正棠打出超前比數的2分打點安打，5：3逆轉擊敗中信兄弟，拿下3連戰的第2勝，保住5成勝率。

彭政閔（記者羅沛德攝）

紐維拉（記者羅沛德攝）

隊友失誤 紐維拉亂陣腳

悍將王正棠上壘後握拳吶喊慶祝。（記者羅沛德攝）

悍將打完8局上以0：3落後，8局下率先上場的戴培峰擊出右外野深遠飛球，在全壘打牆前造成林書逸失誤，前7局只被擊出3支安打的兄弟先發投手紐維拉也陷入亂流，投出四壞球後被張正偉安打、胡金龍高飛犧牲打各失1分。

神全900打點 史上第4人

兄弟換上左投鄭佳彥要對付左打林益全，卻被安打再失1分而被追平比數，這是林益全生涯900打點，中職史上第4人，前3人是張泰山（1338）、林智勝（1094）和彭政閔（1084）。

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兄弟再換上鄭凱文，被林哲瑄和王正棠連續安打，王正棠的一壘打清空2名跑者，以5：3超前。

王正棠表示，第8局上場時非常緊張，球季只剩最後1個月，大家都想全力拚季後賽，而當時感覺勝敗就在自己身上了，還好有掌握到失投球。

贏球後王正棠心情放鬆下來，半開玩笑表示，贏球的關鍵是兄弟太早把紐維拉換下來。雖然王正棠是少數從紐維拉手中擊出安打的悍將打者，他仍表示，紐維拉不論直球或變化球都非常犀利，真的很難打。

紐維拉雖然對悍將投得很好，卻始終贏不了，今年唯一無失分的比賽就是對富邦，投完6局退場時1：0領先，第7局牛棚就失2分，昨天因為失誤，失3分都不是責失，生涯對富邦先發9場一勝難求，吞下3敗。

彭政閔3打點 MVP飛了

兄弟彭政閔第3局擊出先馳得點的二壘打，第8局再於滿壘時安打攻下2分，取得3：0領先，原本已獲選為單場MVP，煮熟的鴨子下半局就飛掉。

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