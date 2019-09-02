猿3轟助陣 獅拚橫掃跌跤

桃猿朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕上半季獅隊作客桃園球場一勝難求，昨拚橫掃東道主桃猿卻踢到鐵板。猿隊全場狂打16支安打，掩護先發洋投李茲拿下7連勝、本季第14勝，終場11：3大勝獅隊。

桃猿先發投手李茲賽後演唱。（記者陳志曲攝）

桃猿陳俊秀（中）開轟。（記者陳志曲攝）

李茲7連勝 秀饒舌樂

統一獅先發投手江辰晏亂流退場。（記者陳志曲攝）

桃猿林泓育開轟。（記者陳志曲攝）

猿隊單場3轟，朱育賢連兩天開轟，目前以28轟暫居全壘打王、林泓育擊出本季第21轟、陳俊秀擊出本季第19轟，只差1轟，猿隊本季就有3人完成單季20轟。李茲拿下上個月投手MVP，昨役5局失3分奪勝，賽後猿隊主場「阿迷趴」活動，李茲還秀了段饒舌樂。

朱育賢開轟 找回笑容

朱育賢上半季堪稱用全壘打寫日記，下半季卻有超過半個月的全壘打乾旱期，連自家教頭洪一中都說：「朱育賢是很陽光、開朗的人，之前感覺他的笑容都不見，很少看到他那樣憂愁的表情，有提醒他，很多事情並非強求可得，全壘打也是自然之下的產物。」

找回笑容的朱育賢，則感謝隊友的鼓勵：「第4年了，覺得自己還能再強壯一點。還是要帶笑容、微笑面對，就跟幾位學長一樣，這也是自己的優點，不要去把它隱藏住，帶著發自內心的笑容，就會有好的結果。」

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李茲8月5場先發都取勝，昨教練團考量分差拉大，加上李茲臨場狀況受悶熱氣候影響，讓他5局就「收工」，送出5次三振、被擊出6支安打，以14勝、154次奪三振，暫居投手雙冠。

連勝期間，李茲時常前兩局不穩，但之後漸入佳境，昨役就是一例，李茲首打席保送獅隊開路先鋒林靖凱，又被蘇智傑和吳桀睿連續安打，該半局最後連送2次三振化解危機。

李茲說：「有和隊友討論到這樣的狀況，但其實讓對手上壘是比賽中難免會發生的事，遇到這樣的狀況，只能盡量減少對方得分的機會。」

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