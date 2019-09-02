2戰3轟回溫 朱育賢除心魔

桃猿朱育賢連兩天開轟，目前以28轟暫居全壘打王。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿隊朱育賢上半季擊出22轟、6月單月11轟，雙雙破中職紀錄，但到了下半季火力暫歇，最近他手感回溫，前天雙響，昨天首打席又3分砲，連兩戰共敲3轟。朱育賢說，現在要力求心態正面，不可被數據影響。

朱育賢目前仍以28轟暫居全壘打王，也打破2017年單季27轟的個人紀錄，但後方蘇智傑24轟、張志豪23轟等追兵都差距不遠。朱育賢說，前陣子就是因在意數據，反而迷失，現在他則以正面心態為主：「之前就是太迷失，一些不是自己設定的球路，也會去追打。要當有策略的打者其實不容易，最重要的還是保持正面心態。」

中職一年120場例行賽，打者要保持好狀況不易，朱育賢也坦言上半季有些「衝」太快，「每年都有課題也很好，讓自己還可以再進步，其實疲勞是大家都會遇到，如何修正就是要學習之處。教練提醒我不要怕三振，畢竟三振也只是一種出局的方式而已。」

請繼續往下閱讀...

朱育賢全壘打產量不若上半季恐怖，但打擊率其實仍保持高檔，昨5支4，連兩戰合計10支7，打擊率回升到3成66。猿隊打擊教練曾豪駒就說，他不認為朱育賢之前陷低潮：「真正低潮，是本來很好的打者，整季都無法調整回應有的狀況。朱育賢之前只是遇到一些壓力，畢竟算是第一次遇到，調整一下就有機會恢復。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法