菜鳥開轟推一把 韋蘭德3刷無安打

太空人抓下最後一個出局數後，韋蘭德興奮高舉雙臂，慶祝投出生涯第3場無安打比賽。（美聯社）

生涯達3場 大聯盟第6人

〔記者吳清正／綜合報導〕太空人韋蘭德昨投出生涯第3場無安打比賽，飆出14次三振，只差1個四壞球就是完全比賽，率隊以2：0擊敗藍鳥。

2007年韋蘭德對釀酒人投出第1場無安打比賽，2011年和昨天一樣在藍鳥主場投出無安打比賽，成為大聯盟史上投出至少3場無安打比賽的第6人，前5人是萊恩（7場）、柯法斯（4場）、費勒（3場）、柯克蘭（3場）和塞揚（3場），同時是第3個對同一隊投出2場無安打比賽的投手，更是2次在客場對同一隊投出無安打比賽的第1人。

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上回無安打 也作客藍鳥

韋蘭德曾2次在第9局被打出第1支安打，他表示：「如果我說不知道這件事，那就是在說謊，這是很難克服的一道障礙，也因此對我來說是特別的一刻。」

韋蘭德投完8局用了106球，太空人總教練辛奇第1次和他的王牌投手溝通，韋蘭德知道第9局是他的最後1局，問題是比數還是0：0，若太空人9局上未得分，即使他下半局仍沒有被安打，因為比賽進入延長、未結束，還是無法達成無安打比賽，此時8月23日才上到大聯盟的新人托洛挺身而出，轟出2分全壘打，成全了韋蘭德的無安打比賽。

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