台灣大谷》林安可二刀流 明年可望「獅」現

林安可明年可望成為投打雙刀流新星，就看獅隊如何規劃。（資料照）

18場4奪MVP 天生英雄命

林安可擁有混血兒的俊俏臉龐，有機會成為獅隊人氣球星。（資料照）

新生代3強打生涯前18場成績

林安可8月4次單場MVP

〔記者林宥辰／綜合報導〕僅出賽18場就4度勇奪單場MVP，統一獅林安可加入獅隊後宛如有「英雄命」，上週獅隊連2場攻克上半季一勝難求的桃園球場，林安可就拿下其中1座單場MVP。明年球季能否更上一層樓，成為投打雙刀流新星，就看獅隊如何規劃。

詢問火腿培育大谷方式

代總教練劉育辰透露，教練團確實有規劃讓林安可朝投打二刀流方向發展，「目前看起來，安可打擊沒問題。坦白說，培養這樣的選手對教練團來說是挑戰也是考驗，我們也有詢問過大谷翔平所屬球隊過去的培育方式，畢竟大谷是近期一個成功案例，可以當參考。」

劉育辰也說，林安可高中、大學都是他的學弟，「安可進職棒前只偶爾打擊，但因手眼協調能力佳，進來之後打這樣成績，我不意外。」

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台、阿混血 帥氣眾人迷

林安可是台灣、阿根廷混血，由於信仰關係，三級棒球時期就留著辮子，帥氣臉龐、髮尾辮子成為註冊商標，如今加入獅隊，他更以手中球棒讓球迷認識他。

一進職棒就屢奪MVP，林安可坦言自己其實還在適應職棒一軍節奏，「每一場還都要學，要學習的太多了。」

過往在投手丘上豪氣干雲的林安可，坦言有投手夢，投打並行也是其目標，「當然想投，但投跟打都要有一定水準才能幫助球隊，這部分我覺得還需要教練的幫忙，之後秋訓跟春訓也很重要。」

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