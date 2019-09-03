話題》「雙刀」準備好再上 安可效應才能延續

統一獅林安可出賽18場就4度勇奪單場MVP，天生有「英雄命」。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「如果問我個人意見，我當然會說好，因為職棒就是需要話題啊！」對於統一獅明年是否讓林安可發展投打二刀流，球隊元老員工何信標話說得直接，認為這是很好的話題。

中職30年各隊主場平均觀眾人數

戰績、票房雙輸 獅盼強心針

尤其對統一獅來說，「好話題」更是當前球隊最需要的良藥。身為中職唯一元老球隊，獅隊在而立之年過得並不如意，不但戰績墊底，票房也居末位，是4隊中唯一平均主場人數跌破4000人，桃猿平均人數幾乎是獅隊的2倍。

獅隊上半季以25勝1和34敗墊底後，目前和排頭兄弟也有6.5場勝差，下半季淘汰指數剩6，雖並非已全無機會，但如今已呈現「展望明年」的態勢。

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因此，獅隊如何在明年一開季就先衝出戰績和票房的雙贏局面，就是目前球團必須思考的，其中若能成功製造「安可旋風」，可能就是一劑強心針。不過，前提是教練團必須替林安可設計好訓練菜單，找出可以讓他在投球和打擊並行的方法。

中職過去從未出現像大谷翔平去年在大聯盟一樣的「二刀流旋風」，就算在元年就有兄弟象李文傳在打擊、投球都留下紀錄，但那是因當時人手少，讓他以投球為主，再「兼差」打擊和外野守備。獅隊若能讓林安可成為「台灣大谷」，掀起的話題性肯定破表。

但就連「標哥」都說，這個話題的先決條件是，林安可必須要「準備好」再上，否則一切只是曇花一現，再好的話題都沒用，效應也很短暫。

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