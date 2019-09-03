U18世界盃》王彥程重演剋日戲碼 台灣篤定晉級

球迷在雨中觀賞台日大戰。 （特派記者羅志朋攝）

因雨裁定 老天爺幫忙

台日大戰，王彥程先發5局失1分，連2年對日拿下勝投。 （特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕台灣隊背號14號左投王彥程不負「抗日英雄」美名，繼去年亞青賽完投勝日本，昨在U18世界盃再對日本先發5局失1分，最終比賽因雨裁定，台灣隊以3：1贏球，日本隊吞下首敗。

連兩年成功射日奪勝投，王彥程說，「老天爺幫滿大的忙。」

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去年亞青王彥程正值顛峰，之後因傷陷入低潮，一直到世界盃開打，狀況仍令教練團擔憂，昨教頭周宗志決定將先發重任交給子弟兵，他沒漏氣，只在首局被第4棒石川昂彌敲安掉1分，投5局用了66球，被敲2安都是石川打的，另飆3K、1保送，連兩年對日本拿下勝投。

連兩年對日勝投 自評70分

「滿開心的。」王彥程說，上一場對美國投球狀況不佳，這場算及時拉回來，策略是把球壓低，「我給自己打70分，開賽控球不好，到後面愈投愈有信心，知道怎麼調整。」 王彥程剛與日職樂天簽下育成選手合約，昨在大批美日職棒球探面前繳好投，儼然為大賽而生。

王彥程認為，去年亞青贏日本對他這場投球有幫助，畢竟是熟悉的對手，原本設定先發投7局，只是5局結束就因雨裁定，覺得有點可惜，但球隊贏球就好。

「相當滿意！」周宗志盛讚王彥程表現，給90分高評價，本來就希望透過這場對日先發建立信心，很高興他做到了，球速雖不快，仍展現壓制，用直球搶到好球數，再用變化球對決，被敲兩安都沒失投。

台灣隊全場敲5安，3局下一、三壘有人，發動雙盜壘戰術成功搶分扳平，5局下羅暐捷適時擊出兩分打點二壘安打反超前，該局結束突降大雨，經大會場勘後裁定比賽。

台灣隊目前戰績3勝1敗幾乎篤定晉級六強複賽，今天下午5點迎戰南非（緯來體育台直播）由陳志杰先發。

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