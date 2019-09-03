U18世界盃》「夢想」的啟示 我們還要等多久

「現代夢想園區」包含4座成棒球場、1座少棒球場、1座壘球場和2座足球場。（特派記者羅志朋攝）

9.5億元打造 還不是最好的

這屆U18世界盃在釜山機張郡「現代夢想園區」舉行，由3座人工草皮和1座天然草皮球場呈環形所構成，場地平整且設施完善，羨煞台灣教練和球員。

一名常帶台灣基層球隊到南韓比賽的球界人士透露，南韓光是2至4座球場構成的棒球園區，他看過的就有好幾個，且夢想園區還不是最好的，甚至有一個園區有4座少棒加上4座成棒球場。

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人工草皮球場 台灣沒有

南韓基層教練曾透露，「台灣三級棒球實力很好，只是國際賽常在人工草皮球場進行，這點對台灣不利，否則成績會更好。」這次台美大戰，台灣內野守備兩度抓雙殺不成，就因不習慣人工草皮場地。

令人驚豔的是，夢想園區球場排水系統良好，前天台灣對西班牙和昨天台日大戰陰雨綿綿，場地卻未見積水，比賽仍順利進行。

因氣候乾冷且易於養護，南韓棒球場多採人工草皮，數量多於天然草皮，台灣並無人工草皮球場，2015年和今年U18台灣隊集訓期間，還得遠赴日本松山移地訓練，2017年經典賽開打前夕，台灣隊也到日本神戶球場移訓，讓選手適應人工草皮特性。

「現代夢想園區」包含4座成棒球場、1座少棒球場、1座壘球場和2座足球場，總造價9.5億台幣，現代汽車負擔2.4億，另7.1億由釜山和機張郡政府出資，現代汽車取得25年經營收益權。

從球場基礎建設 看國家棒球底蘊

借鏡南韓經驗，建造棒球場光憑企業是不夠的，還需政府大力資助；以夢想園區為例，各球場觀眾席最多僅容納1200名球迷、最少才700人，多為活動可拆卸式座椅，造價自然壓低，台灣確實需要這類簡易式人工草皮球場，無須數千名觀眾容量看台。

一個國家棒球底蘊深厚與否，從球場基礎建設良莠就可略窺一二，「棒球是國球」絕非口號，更需身體力行。

（特派記者羅志朋）

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