籃球世界盃》5屆老將飆雙十 阿根廷2連勝

史柯拉（左）繳出雙十表現，率阿根廷擊退奈及利亞，拿下二連勝。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕無現役NBA球員坐鎮的阿根廷，昨碰上奈及利亞，39歲老將史柯拉繳出23分和10籃板「雙十」，率隊94：81拿下二連勝，幾乎宣告拿到晉級門票。

史柯拉生涯已打過5次世界盃，累積35場出賽，都是隊史之最；昨再達成新的里程碑，生涯總得分累積611分躍居世界盃史上第二多，僅次於巴西施密特的906分。

史柯拉NBA已退役 奈國則有3現役

史柯拉在2017年離開NBA，生涯10個球季，總計出賽743場，留下場均12分、6.7籃板；雖然已離開NBA，但老當益壯，在吉諾比利退休後，成為球隊倚重的攻守核心。

請繼續往下閱讀...

奈及利亞3名NBA現役球員阿米努、奧柯吉和梅圖，昨聯手攻下30分，但仍不敵阿根廷多點開花，吞下二連敗，恐無緣晉級。

突尼西亞梅傑里 22分轟炸伊朗

突尼西亞中鋒梅傑里在世界盃大殺四方，昨三分球9投5中，轟下全場最高22分、15籃板和5阻攻，力壓伊朗第一長人哈達迪，率隊79：67拿下隊史首勝，也是本屆非洲球隊第一勝。

218公分的梅傑里，4年NBA生涯並不被重用，場均僅貢獻3.4分和4籃板。但近年勤練外線，上個球季在三分線外出手34次，命中11球，而生涯前三個球季總共僅7投1中。

擁有外線砲火的梅傑里，進化成內外兼備的進攻怪獸，讓伊朗防守無所適從。本屆世界盃兩戰場均貢獻18.5分、11籃板，成為突尼西亞拚晉級的最大武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法