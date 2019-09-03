莊智淵不打東奧 體署急留人

莊智淵（資料照）

〔記者許明禮、黃旭磊／綜合報導〕38歲的奧運桌球「四朝元老」老將莊智淵前天深夜在臉書拋出震撼彈，宣布退出巴拉圭公開賽與亞錦賽，明年東京奧運也確定不會參與，甚至未來國際大賽也不會再加入代表隊。

不再參加代表隊 仍會打公開賽

體育署長高俊雄昨親自召開記者會，表示深刻理解莊智淵所面臨的壓力與委屈，也會全力把他留在奧運培訓隊，完成奧運奪牌夢想。

至於莊智淵因亞錦賽參賽問題和教練團溝通不良，高俊雄也強調，會和國訓中心共同了解事情始末，強化桌球隊戰力，避免同樣狀況再發生。

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據了解，體育署競技運動組長洪志昌昨一早就南下高雄和莊智淵深談，洪志昌表示，東京奧運原本就是莊智淵設定的最後一戰，畢竟努力那麼久了，希望小莊不要輕言放棄。他也呼籲外界給小莊一點時間去思考、沉澱，不要這麼快做出決定。

雖然莊智淵表示，未來國際大賽不再參加代表隊，但因為打球是他的興趣，未來在不影響其他選手報名機會及不使用奧運培訓經費情況下，仍會參加公開賽。

莊母︰教練問題 環境很難改善

據了解，莊智淵把目標鎖定世界巡迴賽年終總決賽，他目前在巡迴賽男單排名27，今年還有德國、瑞典和奧地利3站公開賽可以爭取積分，努力擠進前16名。

不過，莊智淵的母親李貴美在接受媒體訪問時表示，這次主要是教練問題，台灣環境就是這樣，很難改善，莊智淵的心意已決，未來將當自由球員打職業賽，長遠則計畫到歐洲擔任教練。

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