台北羽球公開賽》洋楊配助台開胡 「天王」接力登場

混雙組合李洋（後）／楊景惇（前）為我國帶回首場勝利。（記者王藝菘攝）

周天成力拚奪回王座，今首戰將遇對戰全勝的泰國選手蘇龐余。（資料照，記者廖振輝攝）

王子維首戰法國選手克拉爾布特。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年超級300系列台北羽球公開賽，昨在台北小巨蛋點燃戰火，台灣隊首日混雙僅1組人馬晉級，今日由台灣男單一哥周天成、王子維及眾家地主好手陸續登場，捍衛主場。

昨混雙32強賽，台灣共5組人馬出賽，世界排名45的李洋／楊景惇以21：19、20：22、21：19收拾去年冠軍印尼搭檔普拉塞特亞／伊絲拉米，是唯一獲勝組合。

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今日搶勝任務交在世界排名第2的周天成手上，他在2016、17年締造2連霸，今晚6點50分將首戰世界排名36泰國選手蘇龐余，雙方過去4度交手，小天全勝。

首戰蘇龐余 小天沒輸過

2015、17年兩度屈居亞軍的王子維，本季冠軍還沒開胡，最佳成績為澳洲、加拿大晉級4強，他下午5點20分將對上3度交手還沒輸過的法國選手克拉爾布特。

台灣男雙海 力抗「韓」流

男雙部分，今年世錦賽8強廖敏竣／蘇敬恒首戰遇到南韓金基正／李龍大；盧敬堯／楊博涵將挑戰另一南韓組合徐承宰／催率圭。

王齊麟連3年與學長陳宏麟打入男雙決賽，本屆搭檔換李洋，將尋求3連霸。「麟洋配」首輪對手為里約奧運8強的俄羅斯組合伊萬諾夫／索松諾夫，兩組人馬唯一交手為今年3月印度公開賽，麟洋配以3局險勝。

女單少了戴資穎坐鎮，捍衛主場重任落在世界排名44的白馭珀身上，她在7月俄羅斯公開賽終結近4年冠軍荒。小小白首戰遇上世界排名43的香港選手鄧旋，她表示：「在台灣比賽當然要努力發揮，至少要在地主球迷面前多打幾場比賽。」

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