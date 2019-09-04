台北羽球公開賽》與男球員對練 吳柳瑩甜蜜煩惱

大馬混雙頭號種子陳炳順（左）／吳柳瑩（右）首戰開胡，朝本季第3冠邁進。（記者王藝菘攝）

陳炳順（右一）／吳柳瑩（右二）與我國王齊麟（左後）／程琪雅（左前）賽後擊掌。（中央社）

大馬頭號種子 炳瑩配開紅盤

〔記者林岳甫／綜合報導〕台北羽球公開賽頭號種子、里約奧運銀牌馬來西亞組合陳炳順／吳柳瑩，昨以17：21、21：11、21：11逆轉王齊麟／程琪雅，晉級混雙16強，朝今年第3冠目標邁進。

世界排名第5的陳炳順／吳柳瑩今年退出國家隊，以自由人身分征戰國際賽，本季斬獲泰國大師賽、紐西蘭公開賽冠軍。

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與女球員練習 可強化細膩度

陳炳順、吳柳瑩因無法進入國家隊，只能靠自己找資源，情蒐、防護員都要自己來。而吳柳瑩最大煩惱是練球對象是大馬男雙陳蔚強、吳蔚昇及陳炳順，她表示：「與男生練球不錯，速度、力量有明顯提升。但也有壞處，畢竟跟女球員對練，比較能強化打法的細膩度。」

陳炳順、吳柳瑩目標鎖定明年東京奧運，目前他們奧運積分排名第5。陳炳順說：「我們目前策略是有比賽就打，奧運積分的名次越前面越好。」

女神稱號有壓力 盼叫她「娘娘」

長相甜美的吳柳瑩被封為「羽球女神」，她強調，該稱號有壓力，希望大家以「娘娘」稱呼她。暌違3年再次來台參賽的她，想再次嚐到道地寶島美食，她笑說：「其實我是吃貨，只要有美食可以品嚐，無論走多遠我都願意。」

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