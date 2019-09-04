連5戰上壘 張育成解鎖首打點

張育成8局下擊出滾地球，打下大聯盟生涯第1分打點。（今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕張育成昨打下大聯盟生涯第1分打點，並選到2次四壞球、跑回1分，終場印地安人以11：3大勝白襪。

選到2次四壞 跑回1分

張育成擔任先發三壘手、第8棒，第3局選到四壞球，連5場上壘，第7局再度四壞球上壘，靠著林多的安打跑回1分。

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第8局張育成在1出局二、三壘有人時上場打擊，打出游擊滾地球換回生涯第1分打點，將比數擴大到11：3。

張育成3打數無安打，被三振1次，打擊率跌破2成大關成為1成85，但有2次四壞球，上壘率突破3成，達到3成13。

太空人柯爾 狂飆14K

太空人柯爾先發6局投出14次三振，和前一天投出無安打比賽的韋蘭德共同寫下一項大聯盟前所未見的紀錄；不過，太空人打到延長賽才以3：2力克釀酒人，柯爾和勝投擦身而過。

韋蘭德前天也投出14次三振，昨柯爾接力演出，使得太空人成為1893年投手板距離拉長到60英尺6英寸以來，第1個連2場有投出至少14次三振的球隊。

柯爾已連17場先發不敗，退場時2：1領先，但9局下釀酒人耶利奇全壘打追平，柯爾未能拿下12連勝，太空人史普林格第10局打出致勝陽春彈。

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