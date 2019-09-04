阻殺率破5 林祐樂等開獎

獅隊捕手林祐樂（左，記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林祐樂本季出賽74場不僅創生涯新高，更首次取得捕手最佳九人與金手套雙料提名資格，很有機會憑藉阻殺率唯一破5成的優勢，拿下生涯首座個人獎，他表示，今年最滿意的，就是阻殺進步很多。

林祐樂指出，進職棒前兩年的阻殺率都很爛，2015年2成、2016年1成35，根本讓跑者跑好玩的，對投手與球隊都造成困擾，這幾年努力加強阻殺，今年的表現連自己都滿意，能首次獲得提名資格當然開心，更高興的是整季都能健康出賽。

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林祐樂表示，除了加強阻殺，在引導、配球也下很多功夫，平常會與陳重羽、郭峻偉討論，即使沒有先發也會觀察他們怎麼做，今年與投手的溝通比較順利，也反映在成績上，「棒球真的是永遠都學不完的。」

林祐樂曾是游擊、捕手雙棲，進職棒後因蹲捕表現不佳，數度猶豫要回去守游擊，他說，前總教練黃甘霖去年讓他休息半年，受傷的肩膀因此獲得充分休息，現為二軍總教練的高志綱也給予很多指導，都對他幫助很大，才讓他沒有放棄蹲捕。

根據中職規定，捕手最佳九人、金手套必須各達186打席、出賽60場，本季僅林祐樂、黃鈞聲達標，林宥穎、林泓育打席都夠，守備還各差2、3場，林祐樂、黃鈞聲守備率同為9成96最高，阻殺率各為5成41、4成47。

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