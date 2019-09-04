延長賽激戰 米德爾頓氣走土 耳其

美國隊最終在驚濤駭浪中93：92獲勝，2連勝拿到晉級門票。（取自FIBA官網）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年世界盃男籃賽，土耳其昨差點爆出開賽以來最大冷門，無奈延長賽決勝關頭4罰全落空，美國反快攻後，米德爾頓在終場前2秒鐘2罰全進，最終在驚濤駭浪中93：92險勝，2連勝拿到晉級門票。

美國隊長沃克（左）在延長賽進帳5分，是功臣之一。（路透）

土耳其奧斯曼全場表現亮眼。（取自FIBA官網）

美1分險勝晉級

土耳其僅伊利亞索瓦、柯爾馬茲和奧斯曼3名NBA球員坐鎮，但全場緊咬美國，正規賽前12.3秒，伊利亞索瓦在籃下補進超前分，取得2分領先，未料卻於比賽剩0.1秒時在三分線外犯規；美國塔圖姆3罰僅2中，仍將比賽逼進延長賽。

土耳其關鍵4罰未進球

延長賽戰況膠著，終場前9秒，握有1分領先的土耳其，靠著後衛巴爾貝抄截成功，加上美國隊技術犯規，獲得4次罰球機會，眼看勝券在握，未料巴爾貝和奧斯曼過於緊張，4罰皆失手，拱手讓出勝利。

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本場罰球決定勝負，土耳其23罰僅14中，美國32投25中，美國知名體育記者麥克梅納賽後在推特上表示：「孩子們，趕快回去練習罰球吧！」

米德爾頓攻下美國隊最高15分，加上致勝2罰，成為獲勝英雄。隊長沃克在延長賽進帳5分，也是功臣之一。

土耳其伊利亞索瓦進帳全場最高23分、14籃板，柯爾馬茲進帳16分，奧斯曼也有15分，但因最後罰球失手，導致球隊輸球，賽後相當沮喪。

美國隊內線戰力不足的隱憂在此戰完全被放大，昨禁區得分比土耳其少了18分，雖最終死裡逃生，但未來碰上希臘和塞爾維亞等強隊，恐成致命傷。

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