捷殺日本 八村壘飲恨

八村壘昨展現宰制力，但仍無法幫助球隊獲勝。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕世界盃男籃小組賽Ｅ組，賽前都吞一敗的日本和捷克昨過招，日本NBA雙星八村壘和渡邊雄太奮起，分別進帳21和15分，但歸化洋將費茲卡斯在決勝節5犯離場，日本氣力放盡，終場76：89吞下二連敗。

德國隊雖有3名現役NBA球星，但昨日爆冷出局，前鋒泰斯黯然。（法新社）

八村壘前役因感冒發燒表現不佳，昨谷底反彈展現宰制力，整場12投8中，獲得全場最多的8次罰球；但捷克唯一的NBA球員史托倫斯基也繳出15分、7助攻和5籃板的全能成績，加上全隊11顆三分彈，日隊只能俯首稱臣。

日吞世界盃9連敗 打包回家

日本今年世界盃擁有頂級歸化洋將費茲卡斯，與八村壘組成「雙塔」，內線戰力大幅升級，搭配原本出色的射手群，被評為史上最強日本隊，仍難與世界強權抗衡，吞下隊史在世界盃的9連敗，且成為第4支遭淘汰的亞洲球隊。

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德輸多明尼加 爆冷遭淘汰

Ｇ組則爆出本屆最大冷門，擁有3名現役NBA球星的德國隊，昨以68：70不敵多明尼加，吞下二連敗，提前遭淘汰。

精神領袖諾威斯基退役，德國一哥由NBA雷霆後衛施洛德接棒，搭配前鋒克勒貝爾和泰斯，戰力維持不墜，原被評估能與法國攜手晉級。未料德國昨手感冰冷，團隊投籃命中率不到4成，三分球19投僅3中，不敵完全無NBA球員坐鎮的多明尼加。

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