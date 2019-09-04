勇士新主場票價 最貴76萬元

勇士主場開幕首戰，柯瑞備戰。（法新社資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新球季將搬遷到新主場大通中心的勇士，主場開幕首戰將碰上雷納德領軍的快艇，外媒指出，下季勇士主場票價飆漲，底線觀眾席不包含手續費，最貴一張票要價2萬4000美元（約76萬台幣）。

勇士主場開幕首戰，將碰上雷納德領軍的快艇。（美聯社資料照）

新球季勇士將搬遷到新主場大通中心，圖為即將啟用的大通中心。（美聯社資料照）

10.25勇士迎戰快艇

勇士將在台灣時間10月25日迎來主場開幕戰，碰上由雷納德、P.喬治領軍的快艇。兩大熱門球隊交鋒，讓票價水漲船高，即便新球季杜蘭特、伊古達拉等人離隊，K.湯普森仍在養傷階段，也不影響球迷進場意願，球場籃框後方第一排位置，平均票價高達2.4萬美元，而勇士板凳席後方位置，主場開幕戰也賣出2萬美元（約63萬台幣）的天價。

11.28湖人鬥鵜鶘

球員對上老東家

新球季值得關注的不只有勇士、快艇，今夏網羅A.戴維斯的湖人，將在11月28日和有波爾、英葛蘭和哈特在內的鵜鶘交手，雙方都有球員將對上老東家。

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波爾被交易後，日前首度接受正式訪問，他表示，自己是看推特才知道，「我當時是去看弟弟比賽的途中，被其他人告知交易的消息」。他坦言，當時相當失望，也無法忘懷被球隊拋棄的感受。

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