台北羽球公開賽》為了奧運夢 白馭珀重返單打

白馭珀首戰展現拚勁，直落二挺進次輪。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女將「小小白」白馭珀昨把姊姊白驍馬「愛的叮嚀」聽進去，在台北公開賽首戰以21：14、21：19擊敗世界排名43的香港選手鄧旋，晉級女單16強，今日將對陣第7種子泰國好手金達蓬。

以地主女單二姊再戰台北賽，白驍馬提醒白馭珀要拋開壓力，享受在場上的時光，該話使小小白能放手一搏，以直落2脫穎而出，續朝追平生涯台北賽最佳8強之目標邁進。

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白馭珀今年原本改和學妹吳玓蓉搭檔雙打，以爭取2020年東京奧運資格為目標，但上半年每站賽事普遍都一輪遊，其中5月蘇迪曼盃以直落2不敵世界排名第5的印尼組合波莉／拉哈尤，小小白發現自己雙打對抗力明顯不足。

為一圓奧運夢，白馭珀決定再任性一次，提出重返單打戰場想法，隨即於7月俄羅斯公開賽女單稱后，終結近4年冠軍荒。她表示，即使現在世界排名44，想進軍奧運有難度，但會把握每場比賽，努力爭取奧運積分。

女單世界排名95的洪毅婷，昨以22：20、14：21、21：15打退2006年杜哈亞運銀牌、香港名將葉姵延，追平生涯台北賽最佳16強。她笑說：「我賽前設定一場一場來，原本目標為16強，現在先過一關，就把目標改成8強。」

今年台北公開賽最值得觀賞的外國選手，就是備受期待的南韓17歲「超新星」安洗瑩，昨她直落2拍下台灣女將江穎麗，取得女單16強門票。

南韓17歲新星安洗瑩晉級16強。（記者劉信德攝）

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