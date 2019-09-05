台北羽球公開賽》「暴衝組」配不配 頭號種子當試煉

「暴衝組」李哲輝（左）／楊博軒（右）今將對上印尼頭號種子法賈／阿利安托。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男雙好手李哲輝過去與李洋採「剛柔並濟」模式征戰各大國際賽，但他今年搭檔換成球風神似的楊博軒，組成「暴衝組」，至今卻未找出突破之道，李哲輝希望能趕緊融合成功，力拚2020年東京奧運入場券。

去年李哲輝與李洋攜手打下雅加達亞運銅牌，但李洋今年從原屬球團合作金庫跳槽至土地銀行，李哲輝也改和楊博軒合作。李哲輝進攻以敢衝出名，過去有李洋在旁透過戰術搭配，進化成極具競爭力的組合。如今，楊博軒的打法剛猛，與李哲輝更是如出一轍，兩人搭檔反而格格不入。李哲輝坦言，整體搭配效果不如預期，只能想辦法磨合出最佳合作模式。

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昨李哲輝／楊博軒以21：17、21：14拍落另一台灣組合林家佑／楊明哲，晉級台北公開賽男雙16強。好消息是，暴衝組在8月印度海得拉巴公開賽、日本秋田大師賽都闖入4強，今日將對上本屆頭號種子、世界排名第7的印尼組合法賈／阿利安托，成為驗證兩人能否對抗世界高手的關鍵戰役。

至於日前世錦賽打入8強的廖敏竣／蘇敬恒，昨首戰踢到鐵板，以14：21、21：19、19：21不敵南韓李龍大／金基正。

蘇敬恒（左）／廖敏竣（右）大戰3局惜敗南韓組合。（記者劉信德攝）

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