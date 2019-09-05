世界盃男籃賽》16強門外 亞洲列強拚奧運1席

中國隊在自家主場輸給委內瑞拉，無緣16強。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕世界盃男籃小組賽，中國與委內瑞拉進行「生死鬥」，最終委內瑞拉無懼滿場球迷喝倒采，開賽就壓著地主打，終場72：59獲勝，小組賽2勝1敗晉級，國際賽對陣中國取得5連勝。

賽前兩隊在Ａ組皆是1勝1敗，勝隊就能取得晉級門票。中國雖同時擁有易建聯、周琦和王哲林，3名212公分以上長人所組成的「三塔」坐鎮，但無法發揮身高優勢，全場籃板球卻慘輸21個，禁區得分也居於劣勢，成為敗陣主因。

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南韓昨再以66：108慘敗給奈及利亞，吞下3連敗，亞洲6支球隊皆無緣晉級16強。接下來的排名賽將攸關奧運席次，亞洲排名最高的隊伍，將能提前拿下東京奧運門票。

美國隊前一場經歷延長賽，才艱辛拿下勝利，雖取得晉級門票，但賽後卻傷了大將塔圖姆，昨最新檢查結果出爐，並未出現結構性的損傷，但至少休息兩場比賽才能復出。

美國隊今晚8點30分將出戰已被淘汰的日本隊，下季將加盟北京首鋼的林書豪，近兩場皆受邀擔任美國隊比賽的球評。他認為，美國隊現階段最大的問題是缺乏經驗，且關鍵時刻無人能挺身而出。

美國隊連兩場都沒有人得分超過20，林書豪則推薦米契爾能扛起重任，成為球隊的Key Man。另外，他也認為現在的美國隊，有NBA馬刺隊的影子，帕波維奇善用多人掩護，「我以前就很常穿過3個人追防馬刺後衛帕克，途中遇到許多碰撞，感覺很不舒服」。

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