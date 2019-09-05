U18世界盃》台灣重返6強 不可不提兩彩蛋

余謙（資料照，記者羅志朋攝）

余謙大賽體質 後援強心臟

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕揮別連兩屆無緣闖進「超級循環賽」的悲情，今年U18世界盃台灣隊終於挺進六強複賽，教頭周宗志點名，余謙和羅暐捷是最令人驚豔的投打。

余謙今年從台東體中畢業，U18集訓初期原被列為觀察名單，他很爭氣，球速突飛猛進，飆生涯最速149公里，最終擠進20人正選名單，對巴拿馬後援2局、對西班牙後援1.1局，都飆4K、無失分，奪2救援，展現大賽「強心臟」特質，守成功力值得信賴。

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羅暐捷（資料照，記者羅志朋攝）

統一獅的未來 羅暐捷豪打

羅暐捷今年畢業於高苑工商，中職選秀統一獅第二輪指名網羅，簽約金390萬元。預賽羅暐捷打擊率4成17全隊第一，對日本敲兩分打點二壘安打成為致勝功臣，對西班牙、南非各敲兩安，這3戰他都敲下勝利打點，打擊手感火燙，打出職棒新鮮人身價。

余謙和羅暐捷高中畢業走不同的路，余謙先升上開南大學，未來盼挑戰美職；羅暐捷原本也有旅美夢，最終選擇投入中職。不一樣的路，在U18世界舞台兩人表現同樣精彩。

預賽台灣團隊打擊率2成77，原定先發第2至4棒岳政華、鄭宗哲、李灝宇近況低迷，打擊率都不到2成，周宗志表示，六強複賽先發棒次會做調動，但幅度不會太大。

台灣團隊防禦率2.75，其中先發投手防禦率僅1.95，打進六強複賽功不可沒，包括陳柏毓、林昱珉、王彥程都在關鍵戰役繳好投，周宗志希望他們繼續保持下去。

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