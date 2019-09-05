羅力雨後除「獅」 飆悍4連勝

悍將洋投羅力先發8局壓制統一打線，奪下本季第11勝。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將羅力先發8局無失分，和陳鴻文聯手演出完封，以1：0擊敗統一獅，悍將贏得4連勝。

昨天賽前新莊球場下雨到下午4點才停，羅力表示，他絕對不想跳過先發輪值，一直希望比賽可以順利開打，準備也沒有受到任何影響。

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先發8局 僅挨2安無失分

羅力帶著旺盛的鬥志，一開賽連續解決11名打者，4局上2出局後才被吳桀睿打出第1支安打，吳桀睿隨後盜壘失敗，前6.1局只面對最低限的19名打者。

第8局獅隊率先上場的陳鏞基打出內野安打，靠著犧牲觸擊上二壘，羅力首度被上到得點圈，但是他連續三振林安可和高國慶，力保不失分。

羅力只被擊出2支安打，投出8次三振、1次四壞球，拿下本季第11勝，聯盟第1的防禦率再下修到3.03。

羅力今年對獅隊展現絕對的壓制力，先發7場防禦率1.29，被上壘率更只有0.71。羅力表示，去年對獅隊投得不太好，出現不少失投，因此今年對上獅隊小心避免再犯相同的錯誤。

陳鴻文第18次救援成功

羅力投101球退場，他表示，並沒有想要拚完封，因為8局上對付最後2名打者已經用盡所有的力氣，也對終結者陳鴻文非常有信心。陳鴻文投1局連續解決3名打者，包括1次三振，拿下第18次救援成功。

獅隊先發投手羅里奇前4局只被擊出2支安打，沒有被上過得點圈，5局下悍將率先上場的林哲瑄擊出三壘打，戴培峰一壘線邊滾地球打回致勝分。

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