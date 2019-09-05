連續上壘中斷 林靖凱心滿滿

林靖凱昨4次打擊都無功而返，連續上壘紀錄中斷。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅新人林靖凱昨天4次打擊都無功而返，連續25場上壘中斷。雖然未能延續紀錄，林靖凱認為過程已經是寶貴的經驗。

林靖凱前3打席面對富邦悍將先發投手羅力，都打成滾地球，其中第4局眼看要穿出一、二壘之間，卻被王正棠飛撲攔截，第9局把陳鴻文的直球打成中外野強勁平飛球，但是直朝著防守球員而去。

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26場比賽 僅3場無安打

林靖凱剛進職棒時比較擔心打擊跟不上別人，他表示，因為以前看職棒球員都很能打，把球打得很遠，不過，在連續25場上壘的過程中逐漸建立信心。林靖凱8月3日重返一軍以來也連續17場安打，26場比賽只有3場無安打。

林靖凱表示，季初幾乎是球來就打，沒有什麼打擊策略，那時候投手也是一直攻擊他的好球帶，但是這一次上一軍打得不錯，投手開始注意他，想要抓他的弱點，相對的，他也必須設定球路攻擊，把一些引誘球選掉，才會有好球可以打。

林靖凱優異的表現成功扮演獅隊開路先鋒第1棒，彌補陳傑憲被觸身球進入傷兵名單的漏洞，不過，獅隊眾多的傷兵明年陸續歸隊後，年輕的林靖凱將面對更多競爭。林靖凱表示，他不會去想那麼多，現在就是每一次上場都做好自己的工作，還好自己算是神經比較大條，儘量不要被負面想法困擾。

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