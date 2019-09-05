美網》費爸8強落馬 蠻牛等無人

「瑞士特快車」費德爾昨美網8強落馬。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第3的「瑞士特快車」費德爾昨先盛後衰，中間還一度因背部不適請傷停，最終以6：3、4：6、6：3、4：6、2：6不敵世界排名78的保加利亞好手狄米特洛夫，無緣挺進美國網球公開賽4強，萬眾期待的「費納對決」再次落空。

保加利亞好手狄米特洛夫昨擊敗費德爾，挺進美網4強。（歐新社）

背部不適傷停 幸無大礙

費德爾到了38歲還能在場上飛天遁地，保有健康的身體狀態絕對是一大關鍵，但昨卻罕見申請傷停，讓眾人都捏把冷汗，最後他沒能克服決勝盤0：4落後劣勢，黯然結束今年紐約之行。

好消息是，費德爾傷勢並無大礙，只是當時背部過於緊繃，他說：「我不會隱藏我的沮喪，畢竟我克服開賽的慢熱，過去2戰打得很不錯，無奈身體狀態不佳，這是屬於狄米特洛夫的時刻。」

請繼續往下閱讀...

隨著世界球王喬科維奇提早出局，同屬籤表上半區的費德爾被看好能順利晉級決賽，位於下半區的納達爾同樣有絕佳優勢，2人在美網的首度對決有機會在終極舞台上演，惜最後並未成行，費德爾也錯失問鼎生涯第21座大滿貫金盃的機會，「我沒有水晶球，但未來的事情誰會知道，我仍抱持著期待。」

瑞士雙雄同日中箭落馬，瓦林卡以6（6）：7、3：6、6：3、1：6不敵俄國新星梅德維德夫，止步8強。

納達爾今搶4強門票

今天西班牙「蠻牛」納達爾對決阿根廷「小巨人」史瓦茲曼，另組組合為義大利好手貝雷蒂尼和法國「跳跳虎」蒙菲爾斯，爭奪最終4強門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法