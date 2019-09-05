王維中披海盜78號 今明盼與殷仔較勁

王維中轉戰海盜，必須把握機會證明自己。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕「到匹茲堡了！」海盜隊昨讓台灣左投王維中加入大聯盟陣容，他揹著前東家運動家隊的球具袋進入PNC球場，今、明2天和馬林魚的系列賽，有機會和好友陳偉殷同台登板。

背號諧音註解「擊敗人」

王維中重返8年前旅美起點海盜隊，披上78號，他在Instagram取其背號諧音註解「擊敗人」，並在限時動態附上國旗表示：「好緊張啊！又是新的隊友。怕生的我又準備當邊緣人了！加油吧！台灣的孩子。」

海盜昨起在主場和馬林魚進行3連戰，首戰雙方殺進10局動用11名牛棚投手，王維中和陳偉殷都沒上場。目前海盜牛棚左投有終結者瓦茲奎茲和李瑞安諾，王維中將從張力較低的局面投起，視表現調整角色定位。

請繼續往下閱讀...

卡位明年開幕25人名單

大聯盟季賽倒數1個月，海盜隊戰績國聯中區墊底，在剩下的24場比賽中，王維中必須把握機會證明自己。美媒分析，今年是王維中擁有下放選擇權的最後一年，若明年還要待在海盜，必須投進2020年開幕戰25人名單，否則就會遭讓渡。

轉戰小熊2A的胡智為，同樣在為明年球季的機會打拚。小聯盟球季結束後，昨確定加盟墨西哥太平洋聯盟納沃華梅奧人隊，將在10月開季，過去胡金龍、陳鴻文也曾打過此冬季聯盟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法