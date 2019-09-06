台北羽球公開賽》周天成快斬 男單8強我佔2席

周天成直落二淘汰印度維爾馬，順利挺進8強。（記者羅沛德攝）

周天成賽後感謝到場加油的熱情球迷。（記者羅沛德攝）

呂家弘晉級8強，寫下台北賽個人生涯最佳成績。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在為他製作專屬LINE貼圖的抗癌畫家阿布布思義及逾千位球迷助威下，台灣一哥周天成昨以21：12、21：10輕取世界排名38的印度選手維爾馬，與22歲的呂家弘攜手晉級2019年超級300系列台北羽球公開賽男單8強。

大馬李梓嘉 無緣衛冕

世界排名第2的周天成是地主奪冠最大希望，而他爭冠假想敵馬來西亞好手李梓嘉，昨以16：21、20：22栽在印尼好手雷斯塔維托拍下，無緣衛冕。面對勁敵出局，小天透露，現在大家實力接近，他會保持衝擊對手的心態，設法搶勝。

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8強迎戰大馬詹俊為

周天成不讓首輪苦戰3局的事件再次發生，昨穩健出擊，終結對戰維爾馬的2連敗。今天將遭遇世界排名78的馬來西亞選手詹俊為，他在16強以21：23、21：19、21：16擊敗林祐賢。

世界排名65的呂家弘以21：16、13：21、21：17力退第7種子香港黃永棋，創生涯台北賽最佳成績。

世青冠軍 呂家弘首晉8

2015年成為台灣首位世青男單金牌的呂家弘，因年少輕狂不懂事，自我膨脹，練球態度散漫。2016年他騎機車為閃避突然衝出的小狗自摔，造成右手大拇指骨折，花了2年時間復健才重拾身手。

歷經2年空窗期，呂家弘驚覺若不加把勁恐怕只能告別球員身分，現在很珍惜練球、比賽的時刻。他今天將與當年世青老對手日本渡邊航貴狹路相逢，當時呂家弘在混合團體賽、男單4強賽都打敗渡邊。

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