晴時多雲

台北羽球公開賽》男雙僅存麟洋配 拚冠不如求健康

2019/09/06 05:30

「麟洋配」李洋（前）／王齊麟（後）是台北賽僅存的台灣男雙組合。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「麟洋配」李洋／王齊麟昨在台北公開賽16強，以2個21：18打退世界排名36的馬來西亞徐家銘／劉雋程，成為本屆碩果僅存的地主男雙組合。

麟洋配前天32強排在晚間壓軸登場，面對人高馬大的俄羅斯組合伊萬諾夫／索松諾夫，費了一番手腳才逆轉勝，比賽結束時已近深夜12點。

王齊麟日前腰傷復發，李洋昨則1日2戰，下午與女將楊景惇出征混雙，苦戰3局敗給印尼的阿瑪德／坎道。李洋認為，運動員絕不能以休息時間不夠或有傷為理由，上場比賽就是全力以赴。

麟洋配本季合拍，為衝刺世界排名及瞄準東京奧運資格，1月開季迎來連7週密集出賽，7月再連5週征戰，都已相當疲憊。王齊麟表示：「現在能在台灣比賽感覺很棒，不然今年都把台灣當過境旅館，每次都待一下就馬上出國比賽。」

李洋／王齊麟8強將遇日本的古賀輝／齋藤太一，雙方3月在法國大師賽交手，麟洋配大戰3局險勝。王齊麟說：「日本組合不好打，現在不敢以冠軍當目標，只求身體健康就好。」

李哲輝（右）／楊博軒（左）不敵印尼頭號種子，無緣8強。（記者羅沛德攝）

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