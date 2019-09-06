美網》親姊妹明算帳 小詹勝出爭冠

姊妹「混」戰結束，兩組人馬賽後握手致意。左起詹詠然、多迪格、詹皓晴、維納斯。（取自詹皓晴臉書）

詹皓晴（右）／維納斯（左）終結姊姊詹詠然和多迪格的大滿貫13連勝，挺進美網混雙決賽。（取自詹皓晴臉書）

斷大詹連勝 詹皓晴說到做到

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽昨爆發「寶島內戰」，混雙頭號種子詹皓晴／維納斯（紐西蘭）技高一籌，7：6（7：3）、7：5強壓第4種子詹詠然／多迪格（克羅埃西亞），小詹原班人馬繼2017年重返紐約法拉盛決賽，也中斷姊姊大詹大滿貫13連勝，台灣時間週日凌晨爭冠。

準決賽詹皓晴組合激戰1小時32分鐘，贏得「姊妹鬩牆」，「我在硬地準備很久了，這次就是要終結她的混雙連勝！」小詹繼2014年溫網、前年美網後，第3次問鼎混雙冠軍，壓軸對手為外卡黑馬桑德絲（美國）／大穆雷（英國）。2年前屈居美網亞軍的「台紐配」，期許甜蜜復仇，擊退老冤家大穆雷（當時搭檔辛吉絲）首度高舉金盃，這也是連3項大滿貫冠軍戰都有台灣人露臉。

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2年前決賽 也有大穆雷

熟悉彼此的自家對決，小詹／維納斯克服開局就遭破發劣勢，第10局把握機會回破逼平大詹／多迪格，搶7時3：3又連下4球先馳得盤；雙方次盤互保僵持不下，5：5「台紐組合」關鍵突破聽牌，強勢保發關門，再獲美網爭冠門票。

至於大詹為首的「台克聯軍」，今年法網紅土2連霸、溫布頓草地首捧金盃之後，美網硬地4強卡關，已無緣挑戰4大賽混雙3連冠紀錄。

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