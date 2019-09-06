男籃世界盃》美帝射落日本 16強竟傳「捷」報

美國隊J.布朗（前）攻下全場最高20分，率隊大勝日本。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕尋求3連霸的美國隊昨在2019年世界盃男籃賽小組賽最終戰找回霸氣，J.布朗轟下全場最高的20分，率隊98：45痛宰日本，收下3連勝，以分組第1晉級16強。

被寄予厚望的日本一哥八村壘完全被封鎖，全場8投2中，僅攻下4分、4籃板；日本進攻跟著當機，前3節僅攻下31分，終場慘敗53分，僅次於菲律賓敗給塞爾維亞的58分。

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暌違37年重返世界盃的捷克，昨爆冷寫奇蹟。殊死戰碰上強敵土耳其，全隊5人得分上雙，團隊命中率近6成，終場91：76獲勝，隊史首度殺進16強。

土耳其有伊利亞索瓦、柯爾馬茲和奧斯曼3名NBA球員坐鎮，前役將強敵美國逼進延長賽，可惜罰球誤事，痛失勝利。此役全隊尚未回神，團隊命中率不及4成，尤其禁區遭捷克肆虐，團隊籃板球少了12個，內線得分少了28分，加上體力不繼，僅靠快攻進帳4分，成為敗戰主因。

希臘靠著「字母哥」亞德托昆波發威，攻下24分、10籃板，終場103：97擊敗紐西蘭，搭上16強末班車。

16強出爐 亞洲非洲全摃龜

16強全部出爐，分別是美國、波蘭、委內瑞拉、阿根廷、俄羅斯、西班牙、波多黎各、塞爾維亞、義大利、捷克、巴西、希臘、法國、多明尼加、澳洲和立陶宛，亞洲與非洲則全軍覆沒。

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