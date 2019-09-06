首度破約旦大門 溫智豪嗨翻全場

溫智豪（左）破網，隊友擁抱慶祝。 （記者塗建榮攝）

台灣男足1球飲恨

溫智豪下半場踢進隊史對戰約旦第一球。（記者塗建榮攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2022年卡達世界盃足球賽亞洲區資格賽小組賽，台灣隊昨首戰在台北田徑場迎戰強敵約旦，現場湧進超過5500名球迷助威，可惜上半場就掉兩球，下半場81分鐘，溫智豪接獲隊長陳柏良助攻後破網，但最終台灣隊仍以1：2飲恨。

上半場19分鐘，約旦遠射遭門將潘文傑擋下，但前鋒法索立刻跟進補射破網，此球明顯有越位嫌疑，但現場並沒有電視輔助判決，約旦先馳得點。

下半場天空下起大雨，也凍結約旦的攻勢。約旦總教練柏克曼斯坦言，「踢進2球後，球員有些鬆懈，加上積水影響球的滾速，我們擅長的速度戰無法發揮，但至少確保拿下3分積分，是好的開始。」

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中場大將溫智豪6月與女友登記結婚，在中國職業隊表現也漸入佳境，獲得母隊北京北控續約，昨又踢進今年個人在國際賽第4球，喜上加喜。

教頭肯定實力進步

溫智豪表示，「陳柏良把機會製造給我，心裡想今年運氣很旺，就勇敢嘗試射門，很開心能替球隊建功。」

台灣隊從未在國際賽擊敗約旦，但總教練蘭卡斯特認為，「台灣實力明顯地進步，約旦畢竟是亞洲盃前16強球隊，我們下半場踢出1：0，對士氣有很大的鼓舞。」

世足亞洲區資格賽採主客場制，台灣從第二輪打起，共分成8組，每組5隊，分組第1名和4支最佳第2名取得晉級門票；台灣與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組，下一場將於下週二在台北田徑場對決尼泊爾。

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