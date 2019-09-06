王維中轉隊迎勝投 張育成單場雙安

張育成（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕把握倒數1個月的大聯盟季賽，台灣投打昨都繳出好表現，王維中轉戰海盜初登板就奪本季第2勝，印地安人張育成則敲雙安外帶2打點，雙雙為球隊搶下勝利，盼在球季尾聲留下好印象。

王維中轉戰海盜初登板奪下本季第2勝。（法新社）

上月遭運動家下放小聯盟、指定讓渡，王維中因海盜給予機會，相隔29天再站上大聯盟投球，9局上後援開局就讓2名打者敲滾地球出局，雖遭卡斯楚敲擊球初速高達166公里的二壘安打，隨後再製造滾地球下莊。

單季不同隊勝投 台將第一人

落後2分的海盜在王維中下場後，由迪亞茲陽春砲開啟攻勢追至1分差，隨後雷諾茲在二、三壘有人敲出逆轉戰局的再見安打，以6：5幫王維中奪下7月5日運動家時期後的勝投，成為史上首位單季在不同隊奪勝的台灣投手。

張育成昨擔任九棒三壘手，先在4局下從白襪先發諾瓦敲滾地安打，7局下在2出局二、三壘有人的得點圈打擊，再從火球男赫雷拉手中敲出左外野平飛安打，送回保險2分，助印地安人以8：6獲勝。

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張育成單場4打數雙安，近2戰貢獻3分打點，打擊率回升至2成26，不過也面臨新課題，他強力拉打的特性，經常遇到對手內野偏左的守備佈陣，昨賽前吸引對手佈陣機率為37.5%，高於聯盟平均，一旦遇上佈陣上壘率明顯受影響。

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