大餅教練獻策 施子謙回一軍就奪勝

獅隊施子謙先發5.1局僅掉1分，拿下暌違2個月的勝投。（記者廖耀東攝）

獅隊6局下以雙殺化解滿壘危機。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅昨踢館洲際球場，突破本季1勝難求的中信兄弟洋投萊福力，先發投手施子謙也繳5.1局好投，奪下相隔2個月的勝投，終場以2：1終止3連敗。

5.1局被敲9安 僅掉1分

施子謙昨升上一軍先發，雖然局局都被上壘，5.1局就被敲9支安打，卻能屢次度過危機，僅掉1分。他說，在二軍時投手教練「大餅」林岳平有給他功課，在投球策略上做不同改變，這次回一軍先發面對危機時，比較能讓自己冷靜，不會倉促投球。

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林其緯中繼 「用腦」解危

6局下，施子謙被彭政閔敲出安打後，由35歲老將林其緯接手，雖然一開始投出觸身擠成滿壘，卻讓王勝偉敲雙殺打，化解滿壘危機，幫施子謙守住勝投，以1.2局無安打繳連5戰無失分。

代總教練劉育辰認為，林其緯的球質隨年紀下滑，但懂得利用進壘點等經驗化解危機，可帶給年輕投手多點想法，「用腦投球，而不只是蠻力。」

獅隊昨賽前對戰萊福力0勝3敗，昨從他手中狂敲11支安打，但僅靠3局上鄧志偉和4局上吳桀睿適時安打攻回2分，兩度1出局滿壘未能多添加分數，讓戰局膠著至9局下，終結者陳韻文一度投成滿壘，最後才以再見三振驚險收尾。

辰總認為，陳韻文上週連續3天出賽，多少有些疲勞，一旦過了臨界點，維持體能狀況和球質就有難度，「就像充不飽的電池不斷漏電。」他說，在不受傷前提之下，球員們還是為了球隊撐到最後。

獅隊終結者陳韻文（右）一度投成滿壘，最後以三振驚險收尾。。（記者廖耀東攝）

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