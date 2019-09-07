阿飛球來就打 桃園打悍8連勝

桃猿林承飛（右）昨單場4打點，包含一發2分彈。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林承飛單場擊出2支安打，都帶有2分打點，兩度為桃猿拉開比數，配合多猛6.1局失2分的優質先發，桃猿以7：3中止富邦悍將的4連勝，在主場桃園對悍將拿下8連勝，確定本週結束仍居全年戰績首位。

林承飛敲雙安4打點

林承飛2局下轟出2分彈，把比數擴大為3：0，8局下擊出2分打點安打，帶動桃猿這局灌進4分，以7：2底定戰局，他表示，最近雖連續6場有安打，想法卻很單純，能打到球就好，「一直去想打直球或變化球，反而會很亂。」

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林承飛本季9轟追平2016年，再1轟就首次達成單季10轟，他認為，大家都是第1次對上班華德，連隊友在二軍也沒碰過，但陌生有陌生的好處，因為不了解投手球路，避免兩好球後處於劣勢，投到可以打的位置就趕快打。

猿本週保住全年第一

桃猿本季一直為第3號洋投傷腦筋，前2位史博威、冠猛共先發13場只拿1勝，各僅1場投到第7局，多猛來台才第2場出賽，就撐到第7局並拿下勝投，總教練洪一中認為，多猛雖有5局讓首名打者上壘，起碼沒被打太多長打。

桃猿這1勝相當重要，不僅下半季22勝20敗追平悍將並列第2，落後中信兄弟的差距縮至1.5場，全年戰績繼續領先悍將3.5場，確定本週不會被悍將「超車」。

桃猿多猛拿下來台首勝。（記者陳志曲攝）

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