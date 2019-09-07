解決母親欠稅 梁家榮致歉

桃猿隊梁家榮已繳清母親21萬元稅款，並對聯盟、棒球和球隊表示歉意。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕行政執行署士林分署前天發布新聞，桃猿內野手梁家榮的母親有21萬元稅款並未繳納，梁家榮表示，母親從沒提過這事，但他已幫母親繳清欠稅，並對造成聯盟、棒協、球隊困擾感到抱歉。

梁家榮指出，母親離婚後另組家庭，他雖沒與母親一起生活，關係還是很好，即便自己還要背房貸，每月仍給母親2萬元家用，但他不清楚母親的財務狀況，也從沒聽母親提過欠稅的事，前天他得知後馬上幫母親繳清。

請繼續往下閱讀...

關於新聞稿提到「100萬簽約金要給棒球協會」、「吃住都在球隊，月薪有一大部分要繳給球隊」，梁家榮認為，這兩部分應是有人誤解意思，100萬元是交給聯盟強制信託，在球隊衣食住行絕大部分不用繳錢，很抱歉對聯盟、棒協、球隊造成困擾。

中職2009年季後決議，新人簽約金的1/3交由聯盟強制信託，若該選手涉及簽賭案，該款項作為「違約金」交還球團，若無涉賭則於該選手退休後，加計利息退還球員；球員工會則於2009年季初通過，球員按月提撥1成薪水信託，處理方式與聯盟類似。

林晨樺、范玉禹一致表示，選秀結束就被聯盟、球團人員告知相關規定，球隊的簽約金多採分期給付，他們都在拿到第一期款項後就去辦理信託，「只要不做不該做的事，信託就當成是儲蓄。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法