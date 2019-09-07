兄弟不同心 齊創百年史

布萊恩‧莫蘭大聯盟初登板就與弟弟柯林投打對決，兄弟寫下大聯盟紀錄。（取自馬林魚IG）

海盜隊小莫蘭遭到哥哥三振。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕從自家後院到大聯盟，莫蘭兄弟昨合力完成一樁百年來首見紀錄，30歲馬林魚左投布萊恩．莫蘭在大聯盟初登板，就對26歲的海盜弟弟柯林．莫蘭投出三振，成為大聯盟史上第一位在首次出賽就和親兄弟對決的球員。

初登板鬩牆 大聯盟首次

「或許這是巧合，也有可能是注定好的，不管如何，這都是非常特別的事。」布萊恩本週才剛從3A升上大聯盟，他從2009年選秀獲水手第7輪選中後，歷經小聯盟、獨立聯盟的10年浮沉，直到昨才首次於大聯盟亮相，結果4局上場中繼解決2棒雷耶茲後，下一名打者就是他的親弟弟柯林。

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自1900年以來，大聯盟只出現7次球員在首次出賽時碰上親兄弟的球隊，最近一次還必須回溯到1998年6月，當時亞力克斯．柯拉（現任紅襪教頭）所屬的道奇，以7：4擊敗哥哥喬伊．柯拉的水手隊。

K掉弟弟 大莫蘭奪首勝

但要像「莫蘭兄弟」的投打對決還是頭一遭，大莫蘭對弟弟投到2好3壞，最後用一顆71.7英里滑球奪下三振。留著大鬍子的弟弟站著不動被三振，因為他心想哥哥會投速球。

場邊的父親老莫蘭看得很樂，「上次他倆像這樣的對決是在家中後院，以石頭當本壘板、樹木為三壘。」大莫蘭賽後受訪眼眶含淚，因為除了K掉弟弟，隊友在5局上反攻奪回4分，讓他成為此役10：7贏球的勝利投手、拿下大聯盟首勝，「我想再也沒有比這個更酷的情節了。」

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