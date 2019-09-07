小威、安德里絲庫爭后 史上最大年齡差

貝雷帝尼（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕快滿38歲的小威廉絲，單挑19歲的安德里絲庫，美國網球公開賽女單決戰，週日將上演公開年代以來大滿貫最大「年齡差」的老少爭后！小威想笑捧追平紀錄的24座四大賽金盃，還得問問首闖大滿貫決賽的菜鳥是否答應。

納達爾（歐新社）

梅德維夫（法新社）

小威爭大滿貫24冠

亞迪米特洛夫（今日美國）

安德里絲庫（法新社）

小威昨6：3、6：1橫掃烏克蘭第5種子絲維托莉娜，第10度挺進美網決賽，累計101勝更媲美退役球星艾芙特，並列賽史第1，離最多大滿貫24冠的澳洲傳奇寇特，也只差一步之遙，「當初我只是來到這裡，然後竭盡所能打球，沒想到走到今天。」小威自嘲：「我打過的對手應該有5個世代了。」

小威廉絲（美聯社）

去年會外一戰出局的加拿大新星安德里絲庫，則以7：6（7：3）、7：5力退瑞士好手班西琪，繼1997年大威廉絲之後，會內處女秀就爆冷殺入決賽；而小威在1999年贏得美網首冠時，安德里絲庫甚至還沒出生。大滿貫女單決賽最懸殊年齡紀錄，原為1991年美網34歲「女金剛」娜拉提諾娃迎戰17歲莎莉絲。先前多倫多羅傑斯盃決賽，小威因傷只撐4局傷退，安德里絲庫這次有機會證明實力。

男單4強今登場

今天登場的男單4強戰，首先由保加利亞名將迪米特洛夫，單挑俄國第5種子梅德維夫；緊接著西班牙「蠻牛」納達爾，強碰義大利男子42年來首抵準決賽的貝雷帝尼。

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