陳仕朋奪10勝 富邦土投第1人

陳仕朋奪下本季第10勝，成為富邦首位達到單季10勝的土投。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕繼統一獅中止今年作客桃園12連敗後，富邦悍將昨也以6：3擊敗Lamigo桃猿，中止今年在桃園的8連敗，狀況不算好的先發投手陳仕朋在隊友火力支援下，成為富邦接手球隊後第1位達成單季10勝的本土投手。

不滿22歲 聯盟第2年輕

陳仕朋相隔10天再次先發，挨7安含2轟還有4個四死球，內容雖不理想，仍成為富邦2017年接手後首位單季10勝的本土投手，20日才滿22歲的他，也繼2003年潘威倫21歲5個月11天後，成為中職達成單季10勝第2年輕的投手。此外，陳仕朋也是中職史上第7位達成單季10勝的本土左投，昨役對手王溢正含今年兩度達成單季至少10勝。

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總教練陳連宏指出，陳仕朋這場投5局就用92球確實稍多，每局也都讓打者上壘，但最大的進步是危機處理能力，本週仍會繼續安排先發，只是球數與局數都會控制，設定在85至90球左右。

猿主場太強 鑼總鬆口氣

陳仕朋表示，這場狀況不是很好，安打加保送確實太多，以前碰到壘上有人總覺得會失分，今年比較不會分心，想法變成設法製造雙殺，對於單季10勝或其他紀錄其實沒有多想，每場比賽都盡力投，希望減少保送、多吃局數、降低失分。

悍將2局上靠石翔宇安打、張正偉三壘安打取得3：0領先，5局上林益全、7局上范國宸各擊出二壘安打，把比數拉開到6：2奠定勝基，陳連宏認為，桃猿在主場真的很強，每隊在桃園都打得很辛苦，能中止連敗多少鬆了口氣。

富邦悍將中止桃園球場8連敗。（記者陳志曲攝）

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