下半季「完美的0」 陳禹勳看得很開

桃猿陳禹勳下半季防禦率仍是0，他認為幫助球隊贏球更重要。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕桃猿陳禹勳前天9局上登板後援，因為捕手林泓育沒踩到本壘板，下半季回一軍後首次掉分，雖不是他的自責分、下半季防禦率仍是零，他卻認為，當投手早晚要失分，最重要的是還能幫助球隊贏球。

陳禹勳於7：2領先時上場，開局雖連挨2安被攻佔二、三壘，卻及時穩住陣腳連續解決悍將高孝儀、胡金龍，他表示，換成在上半季，一上來就送兩個人上得點圈，這2分大概就守不住了，而且「劇場」恐怕愈開愈大。

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陳禹勳於2出局後保送林益全搞成滿壘，讓范國宸擊成軟弱反彈球，他下丘接球後拋給捕手，主審判出局但悍將提出挑戰，觀看重播發現林泓育沒踩到本壘板改判安全上壘，讓他下半季首次掉分，他卻自我解嘲：「沒被打滿貫一棒追平就好。」

陳禹勳指出，那球慢慢滾到他與捕手中間，因為只要踩壘包不用觸殺，當下覺得距離捕手最近，接球後才毫不考慮傳本壘，「那球不能怪小胖，他先衝出來再退回去，沒時間注意有沒有踩到本壘，還好馬上用三振結束比賽。」

陳禹勳下半季出賽18場投19.2局仍無自責分，全年防禦率從上半季的11.40降至4.93，他表示，經過計畫增重加強下盤力量，不論球速與信心都比上半季好，前兩年投球的感覺也逐漸回來。

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