周思齊久違先發 身先士卒轟猛打

兄弟周思齊（左前）暌違24天先發上陣，單場3安3打點，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨舉辦「K歌之王」主題日吸引近萬人相挺，37歲的周思齊把握超過半個月再次先發的機會，開轟繳猛打賞，相隔132天再奪MVP，幫助兄弟11：3擊敗統一獅。

兄弟本季外野人才濟濟，周思齊上場空間遭大幅壓縮，距離前次先發相隔長達24天，但他把握機會，2局下開轟，7局下再補適時安打，助隊單局攻7分奠定勝基，單場3安打3打點，用棒子燃燒老將魂。

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坐板凳不覺悶 盼做好傳承

「要習慣。」周董淡淡描述先發機會驟減的狀況，本季代打次數24次聯盟最多，沒先發的日子中，每隔半局就會回休息室揮揮棒、跑跑步，學習著如何扮演這個角色，但他並不感到鬱悶，反而期待年輕人能夠更加成長。

「我年輕時，學長也是這樣交棒給我的。」周董說，他希望能當稱職的老大哥，一方面保持競爭力，一方面幫助年輕球員成長，就像過往學長，還有「恰恰」彭政閔正在做的世代傳承。

紐維拉：9月像總冠軍戰

兄弟洋投紐維拉昨先發7局狂飆11K，包括5、6局連5打席奪三振，雙雙刷新生涯紀錄，奪本季第5勝，他說9月每戰都像在打總冠軍賽，認為全隊都有咬住戰局、齊心向前。

兩隊今進行系列賽最終戰，統一獅將派潘威倫先發，挑戰獨居台灣職棒最多的142勝，他說會把握每次出賽，在球季最後留下好成果。

兄弟紐維拉先發7局飆11K、掉3分，拿下勝投。（記者廖耀東攝）

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