「時間到了」 鄭錡鴻回一軍告退

兄弟鄭錡鴻正式宣布退休，轉任一軍牛棚教練。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕相隔許久現身一軍，中信兄弟34歲投手鄭錡鴻昨卻是以教練身分亮相，正式宣布台美通算15年球員生涯劃下休止符，他坦言時間來得很快，但不後悔做出這個決定。

轉任牛棚教練

鄭錡鴻在2003年從高苑畢業後，赴美加盟藍鳥，旅美生涯6季投到高階1A，返台後參加2010年選秀加盟兄弟在一軍出賽7季，留下28勝30敗、防禦率5.27。高苑同期戰友陳偉殷、高國輝和鍾承祐都還在球場上打拚，他卻選擇脫下球衣。

請繼續往下閱讀...

「現在的投球威力無法壓制打者了。」鄭錡鴻直白道出退休原因。早在去年季後，球團就找他討論轉任教練一事，鄭錡鴻還想再投1年，不料今年在二軍調整跟期待有落差，僅出賽6場，讓他覺得「時間到了」。

鄭錡鴻表示，早就有心理準備這天的到來，只是沒想到來得如此快，「運動員就是這樣，其實也沒有什麼遺憾。」

鄭錡鴻先前在二軍實習教練一週，近日中信投手教練佛斯特老婆待產，得回美國8至10天，林恩宇暫代投手教練，他則上一軍擔任牛棚教練，希望能將經驗傳承給學弟。

領隊劉志威表示，由於鄭錡鴻今年希望以球員身分再拚拚看，還沒有安排引退儀式，將會了解選手的想法，若要安排相關儀式將會在明年舉辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法