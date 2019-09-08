U18世界盃隨筆》每一步都是驚奇 周總百感交集

周宗志（特派記者羅志朋攝）

從不被看好 到爭霸

台灣闖進這屆U18世界盃冠軍戰，不管最終奪冠與否，這批球員打出一場場感動人心的比賽，已是最大贏家。

2015年筆者赴日本大阪採訪U18世界盃，當時台灣集結國內青棒菁英，包括林安可、陳琥、林承飛、申皓瑋、葉家淇和吳承諭都在陣中，實力不俗，預賽在地方球場進行，如果打進六強複賽就能前進甲子園，他們心願全是「我要打進甲子園！」這是日本高校球兒最高殿堂，也是台灣青棒球員「夢之地」。

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台灣對南韓、古巴都以1分差輸球，預賽慘遭淘汰，沒能闖進六強複賽，只排名第八，寫下歷屆最差成績，在國內引起極大批判聲浪。最終戰惜敗古巴確定遭淘汰，賽後吳承諭淚灑球場，林華韋在一旁拍肩安慰，往事歷歷在目；猶記得對古巴先發敗投葉家淇紅著眼眶說，「打U18看到世界各國好手，才知道自己的渺小。」

2017年U18世界盃台灣隊又在預賽遭淘汰，只名列第七，檢討聲浪再起，當時台灣教頭正是周宗志，兩年前兵敗大阪，他是教練團一員。

這屆U18台灣隊沒有超級球星壓陣，加上連兩屆都無法闖進六強複賽，大賽前不被看好，預賽對巴拿馬、西班牙也無必勝把握，關關難過關關過，接下來不但連剋日、韓，還「扣倒」澳洲，贏得漂亮。

重摔過兩屆 創奇蹟

此刻內心最五味雜陳的莫過於周宗志了，三級棒球資歷不顯赫，沒有職棒經驗，11年前到國內青棒強權穀保家商教球，幾度懷疑自己無法勝任，擔心講話選手不聽，4年前升任穀保教頭，即使在國內帶隊打下無數榮耀，進駐國家隊教練團，卻重摔兩大跤。

從哪裡跌倒從哪裡爬起來，今年U18周宗志再度帶兵，生聚教訓，從選材到作戰更貼近短期國際賽現實狀況，將看似不算太可口的食材，炒成一道道好菜，為自己、也為選手書寫一筆亮眼棒球履歷。（特派記者羅志朋）

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