晴時多雲

U18世棒賽》余謙銜命先發 台灣今戰美爭冠

2019/09/08 05:30
第29屆U18世界盃棒球賽台灣隊闖進冠軍戰，今天下午5點將與美國隊爭冠，由最快球速149公里的余謙先發。歷屆台灣於1983、2010年兩度奪冠，美國曾經奪下9次冠軍，這屆挑戰五連霸；台灣隊總教練周宗志喊話：「希望帶領台灣攀向世界最頂端，現在就差一步。」（圖：資料照，棒協提供）第29屆U18世界盃棒球賽台灣隊闖進冠軍戰，今天下午5點將與美國隊爭冠，由最快球速149公里的余謙先發。歷屆台灣於1983、2010年兩度奪冠，美國曾經奪下9次冠軍，這屆挑戰五連霸；台灣隊總教練周宗志喊話：「希望帶領台灣攀向世界最頂端，現在就差一步。」（圖：資料照，棒協提供）

第29屆U18世界盃棒球賽台灣隊闖進冠軍戰，今天下午5點將與美國隊爭冠，由最快球速149公里的余謙先發。歷屆台灣於1983、2010年兩度奪冠，美國曾經奪下9次冠軍，這屆挑戰五連霸；台灣隊總教練周宗志喊話：「希望帶領台灣攀向世界最頂端，現在就差一步。」（特派記者羅志朋）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.