U18世棒賽》余謙銜命先發 台灣今戰美爭冠

第29屆U18世界盃棒球賽台灣隊闖進冠軍戰，今天下午5點將與美國隊爭冠，由最快球速149公里的余謙先發。歷屆台灣於1983、2010年兩度奪冠，美國曾經奪下9次冠軍，這屆挑戰五連霸；台灣隊總教練周宗志喊話：「希望帶領台灣攀向世界最頂端，現在就差一步。」（圖：資料照，棒協提供）

第29屆U18世界盃棒球賽台灣隊闖進冠軍戰，今天下午5點將與美國隊爭冠，由最快球速149公里的余謙先發。歷屆台灣於1983、2010年兩度奪冠，美國曾經奪下9次冠軍，這屆挑戰五連霸；台灣隊總教練周宗志喊話：「希望帶領台灣攀向世界最頂端，現在就差一步。」（特派記者羅志朋）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法