第29屆U18世界盃棒球賽台灣隊闖進冠軍戰，今天下午5點將與美國隊爭冠，由最快球速149公里的余謙先發。歷屆台灣於1983、2010年兩度奪冠，美國曾經奪下9次冠軍，這屆挑戰五連霸；台灣隊總教練周宗志喊話：「希望帶領台灣攀向世界最頂端，現在就差一步。」（特派記者羅志朋）
U18世棒賽》余謙銜命先發 台灣今戰美爭冠
2019/09/08 05:30
第29屆U18世界盃棒球賽台灣隊闖進冠軍戰，今天下午5點將與美國隊爭冠，由最快球速149公里的余謙先發。歷屆台灣於1983、2010年兩度奪冠，美國曾經奪下9次冠軍，這屆挑戰五連霸；台灣隊總教練周宗志喊話：「希望帶領台灣攀向世界最頂端，現在就差一步。」（圖：資料照，棒協提供）
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