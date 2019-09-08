譚雅婷一箭「銀」恨 仍創新猷

譚雅婷（左）射箭年終賽摘銀。（教練倪大智提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕連5年躋身年終賽的台灣射箭好手譚雅婷，昨在女子反曲弓個人賽8強，先後以7：3、6：4射落日本杉本智美和中國安琦軒，惜決賽的關鍵一箭遭改判，從平手變落敗的結局讓人看傻，最終以4：6不敵世界排名第1的南韓名將姜彩榮，但銀牌已創下台灣選手在年終賽的最好成績。

譚雅婷刷新台灣選手在年終賽最佳成績。（取自國際射箭總會臉書）

譚雅婷是台灣反曲弓女團重要班底，助我拿到世錦賽金牌及明年東奧滿額門票，她在個人賽表現同樣出色，今年陸續在世界盃上海站、安塔利亞站和柏林站奪下銅牌，此次入選俄羅斯年終賽，前2關表現穩健，連國際射箭總會主播都大讚。

教練倪大智也對子弟兵讚譽有加，「這次雅婷有備而來，穩定度提升很多，多是10分及9分箭，她自己也覺得這次比賽感覺很不錯。」

世界排名第2的譚雅婷與姜彩榮在決賽棋逢敵手，雙方展現強大的射手本色，一路廝殺至關鍵第5局，豈料最後一趟卻出現致命改判，讓倪大智賽後直呼「傻眼」。

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裁判改判失金 教練傻眼

眼看譚雅婷最後射出的10分箭能將戰局改寫成5：5，準備進入加射決勝負，豈料裁判相隔許久突然宣布改判，10分箭變成9分箭，也讓姜彩榮從緊張神情瞬間轉換成滿臉笑意，迎接年終賽冠軍。

倪大智無奈表示，此次判決過程相當罕見，但按照規則並無任何申訴機會。不過，譚雅婷在2016年丹麥年終賽奪銅就已追平台灣選手的最佳成績，如今銀牌再將紀錄往上推高。

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